Кім Чен Ин впав у вегетативний стан – ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин знаходиться у важкому стані після операції на серці, повідомляють японські ЗМІ.

Повідомлення про те, що Кім Чен Ин має серйозні проблеми зі здоров’ям з’являються вже тривалий час, але офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Нині японські ЗМІ стверджують, що Кім знаходиться у вегетативному стані.

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Журналісти процитували неназваного члена медичної команди Кім Чен Ина, який розповів, що вождь виявився у вегетативному стані через дії хірурга, який робив йому операцію. Той нібито сильно нервував, що призвело до негативних затримок.

Зі свого боку агентство New York Post з посиланням на “дуже солідне джерело” повідомило, що лідер Північної Кореї помер.

Нагадаємо, 15 квітня Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження дідуся Кім Ір Сена.

Джерело: Foxnews