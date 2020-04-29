PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Выборы в США: Байден опережает Трампа на 10%

До президентских выборов в США осталось полгода. Согласно новым данным социологического опроса, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 6-10 процентов.

По информации социологов, Байден имеет 50% поддержки против 40% у Трампа.

Также у американцев спросили, кого они больше хотят видеть на посту президента. Байден получил бы 44% голосов,  Трамп – 38%.

Читайте: После упрека Трампа: университет Гарварда отказался от денег на борьбу с Covid-19

В то же время 9% избирателей еще не определились с кандидатом.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы Министерства здравоохранения США Алекса Азара за якобы совершенные им ошибки в борьбе с коронавирусом.

Источник: Independent

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка