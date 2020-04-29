Выборы в США: Байден опережает Трампа на 10%

До президентских выборов в США осталось полгода. Согласно новым данным социологического опроса, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 6-10 процентов.

По информации социологов, Байден имеет 50% поддержки против 40% у Трампа.

Также у американцев спросили, кого они больше хотят видеть на посту президента. Байден получил бы 44% голосов, Трамп – 38%.

Читайте: После упрека Трампа: университет Гарварда отказался от денег на борьбу с Covid-19

В то же время 9% избирателей еще не определились с кандидатом.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы Министерства здравоохранения США Алекса Азара за якобы совершенные им ошибки в борьбе с коронавирусом.