Трамп опроверг информацию о планах уволить главу Минздрава США

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы Министерства здравоохранения США Алекса Азара за якобы совершенные им ошибки в борьбе с коронавирусом.

Об этом он написал в своем Twitter.

Reports that H.H.S. Secretary @AlexAzar is going to be “fired” by me are Fake News. The Lamestream Media knows this, but they are desperate to create the perception of chaos & havoc in the minds of the public. They never even called to ask. Alex is doing an excellent job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020