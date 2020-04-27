Трамп опроверг информацию о планах уволить главу Минздрава США

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы Министерства здравоохранения США Алекса Азара за якобы совершенные им ошибки в борьбе с коронавирусом.

Об этом он написал в своем Twitter.

— Сообщение о том, что я уволю министра здравоохранения Алекса Азара, — это фейковые новости, — сообщил Трамп.

Reports that H.H.S. Secretary @AlexAzar is going to be “fired” by me are Fake News. The Lamestream Media knows this, but they are desperate to create the perception of chaos & havoc in the minds of the public. They never even called to ask. Alex is doing an excellent job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

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Дональд Трамп отметил, что Азар прекрасно справляется со своей работой.

Президент США добавил, что СМИ знают об этом, но отчаянно пытаются создать видимость хаоса и беспорядка.

Напомним, ранее издание Politico сообщил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, какие меры принимал министр здравоохранения Алекс Азара для борьбы с распространением коронавируса, поэтому рассматривается возможность его отставки.

В частности, якобы он убеждал Трампа, что коронавирус не представляет серьезной опасности для США.