PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Китай не допускає ВООЗ до розслідування щодо коронавірусу

Китайська влада не допустили експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я до участі в розслідуванні походження коронавірусу Covid-19.

Про це заявив представник ВООЗ в КНР Гауден Галеа.

За його словами, в Китаї вже ведеться національне розслідування.

– Ми знаємо, що національне розслідування (Китаю, – Ред.) вже ведеться, але на цій стадії ми не були запрошені до участі. ВООЗ продовжує здійснювати запити до структур охорони здоров’я та органи влади Китаю, – сказав Галеа.

Читайте: Коронавірус в світі: статистика та карта поширення

Він також додав, що китайська влада не надала ВООЗ доступ до документації двох вірусологічних лабораторій в Ухані.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США мають кілька варіантів відповідальності для Китаю через спалах Covid-19.

Джерело: Sky News

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка