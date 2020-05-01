Китай не допускає ВООЗ до розслідування щодо коронавірусу

Китайська влада не допустили експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я до участі в розслідуванні походження коронавірусу Covid-19.
Про це заявив представник ВООЗ в КНР Гауден Галеа.
За його словами, в Китаї вже ведеться національне розслідування.
– Ми знаємо, що національне розслідування (Китаю, – Ред.) вже ведеться, але на цій стадії ми не були запрошені до участі. ВООЗ продовжує здійснювати запити до структур охорони здоров’я та органи влади Китаю, – сказав Галеа.
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Він також додав, що китайська влада не надала ВООЗ доступ до документації двох вірусологічних лабораторій в Ухані.
Раніше Дональд Трамп заявив, що США мають кілька варіантів відповідальності для Китаю через спалах Covid-19.