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Факты / Мир

Ким Чен Ын впервые за 20 дней “воскрес”, Трамп уже отреагировал

Северокорейские СМИ продемонстрировали кадры со своим лидером Ким Чен Ыном, который до этого 20 дней не появлялся на публике.

Руководитель КНДР вышел в свет, чтобы поучаствовать в мероприятии на заводе по производству удобрений.

До этого Ким Чен Ын не был замечен на публике с 11 апреля, отмечают южнокорейские СМИ.

Читайте: Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует — советник президента Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать журналистам эту новость и заявил, что Белому дому есть что сказать, но в “нужное время”.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что Ким Чен Ын тяжело заболел после неотложной операции на сердце. Журналисты ссылались только на источники, а официальные лица это опровергали.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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