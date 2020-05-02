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Факти / Світ

Кім Чен Ин уперше за 20 днів “воскрес”, Трамп уже відреагував

Північнокорейські ЗМІ продемонстрували кадри зі своїм лідером Кім Чен Ином, який до цього 20 днів не з’являвся на публіці.

Керівник КНДР вийшов у світ, щоб взяти участь у заході на заводі з виробництва добрив.

До цього Кім Чен Ин не був помічений на публіці з 11 квітня, зазначають південнокорейські ЗМІ.

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Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати журналістам цю новину і заявив, що Білому дому є що сказати, але у “потрібний час”.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Кім Чен Ин важко захворів після невідкладної операції на серці. Журналісти посилалися тільки на джерела, а офіційні особи в Північній Кореї це спростовували.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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