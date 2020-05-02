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В США схвалили препарат для лікування Covid-19

Препарат Ремдесивір схвалили для лікування коронавірусу в США.

Про це заявили в управлінні з продовольства і медикаментів країни.

Екстренний дозвіл на використання цього препарату у боротьбі з пандемією Covid-19 почав діяти у США з 1 травня.

Читайте: Ремдесивір проти коронавірусу: де його застосовують та хто розробив

У заяві агенства йдеться, що в інформаційних бюлетенях про застосування Ремдесивіру обов’язково мають зазначитися його дозування, можливі побічні ефекти та протипоказання.

Раніше цей препарат використовували для лікування лихоманки Ебола.

Нагадаємо, нещодавно американські дослідники розповіли про ефективність ремдесивіру під час лікування коронавірусу.

Джерело: US FDA

Фото: Dreamstime

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