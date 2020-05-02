Препарат Ремдесивір схвалили для лікування коронавірусу в США.

Про це заявили в управлінні з продовольства і медикаментів країни.

Екстренний дозвіл на використання цього препарату у боротьбі з пандемією Covid-19 почав діяти у США з 1 травня.

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У заяві агенства йдеться, що в інформаційних бюлетенях про застосування Ремдесивіру обов’язково мають зазначитися його дозування, можливі побічні ефекти та протипоказання.

Раніше цей препарат використовували для лікування лихоманки Ебола.

Нагадаємо, нещодавно американські дослідники розповіли про ефективність ремдесивіру під час лікування коронавірусу.

Джерело: US FDA