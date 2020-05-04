Правительство Чехии позволит осуществлять международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом с 11 мая.
Ранее все поездки были запрещены в рамках карантина из-за пандемии коронавируса.
Соответствующее предложение министра промышленности и торговли одобрило правительство в понедельник, 4 мая.
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В то же время, границы большинства соседей Чешской Республики остаются закрытыми, поэтому возможность поездок будет зависеть от их решений в ближайшие недели.
Напомним, правительство Чехии приняло решение отменить общенациональный карантин, введенный в середине марта из-за пандемии коронавируса.
Источник: Novinky