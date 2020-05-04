По состоянию на утро 4 мая в мире 3 506 729 человек заболели коронавирусом. Из них 247 470 умерли, выздоровели 1 154 004 человека.
Больше всего больных в США – 1 158 040 человек. На втором месте находится Испания, где коронавирус подхватило 217 466 человек.
Замыкает тройку антирейтинга Италия, где Covid-19 больны 210 717 жителей страны.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Великобритания — 187 842;
- Франция — 168 925;
- Германия — 165 664;
- Россия – 134 687;
- Бельгия — 49 906;
- Нидерланды — 40 769;
- Швейцария — 29 905;
- Португалия – 25 282.
По состоянию на 3 мая в Украине зафиксировано 11 913 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, среди них 288 умерло, а 1 547 выздоровели.
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.