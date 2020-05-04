По состоянию на утро 4 мая в мире 3 506 729 человек заболели коронавирусом. Из них 247 470 умерли, выздоровели 1 154 004 человека.

Больше всего больных в США – 1 158 040 человек. На втором месте находится Испания, где коронавирус подхватило 217 466 человек.

Замыкает тройку антирейтинга Италия, где Covid-19 больны 210 717 жителей страны.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Великобритания — 187 842;

Франция — 168 925;

Германия — 165 664;

Россия – 134 687;

Бельгия — 49 906;

Нидерланды — 40 769;

Швейцария — 29 905;

Португалия – 25 282.

По состоянию на 3 мая в Украине зафиксировано 11 913 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, среди них 288 умерло, а 1 547 выздоровели.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.