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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 4 мая

По состоянию на утро 4 мая в мире 3 506 729 человек заболели коронавирусом. Из них 247 470 умерли, выздоровели 1 154 004 человека.

Больше всего больных в США – 1 158 040 человек. На втором месте находится Испания, где коронавирус подхватило 217 466 человек.

Замыкает тройку антирейтинга Италия, где Covid-19 больны 210 717 жителей страны.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Великобритания — 187 842;
  • Франция — 168 925;
  • Германия — 165 664;
  • Россия – 134 687;
  • Бельгия — 49 906;
  • Нидерланды — 40 769;
  • Швейцария — 29 905;
  • Португалия – 25 282.

По состоянию на 3 мая в Украине зафиксировано 11 913 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, среди них 288 умерло, а 1 547 выздоровели.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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