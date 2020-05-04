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Факты / Мир

На борьбу с Covid-19 Великобритания выделит более 440 млн евро

На борьбу с коронавирусом Великобритания выделит 388 млн фунтов стерлингов (примерно 441 млн евро).

Средства будут направлены в рамках конференции доноров.

В канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона уточнили, что средства пойдут на разработку вакцины и проведения тестов на коронавирус.

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Ранее Джонсон отметил, что вернулся в обычную палату из реанимации только благодаря медикам. После лечения у него усилилось желание прекратить страдания других людей.

Премьер-министр рассказал, что в больнице наблюдал разные случаи течения болезни. Он видел, что ему становится хуже и лекарства от коронавируса нет.

Источник: DW

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