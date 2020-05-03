Было несколько сценариев: Джонсон не верил, что выздоровеет от Covid-19

В случае смерти премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса существовало несколько сценариев.

По его словам, состояние, вызванное Covid-19, было действительно тяжелым, и он не верил в выздоровление.

Изначально Джонсон несерьезно отнесся к заболеванию, но со временем стал чувствовать себя хуже.

Премьер-министр рассказал, что в больнице наблюдал разные случаи течения болезни. Он видел, что ему становится хуже и лекарства от коронавируса нет.

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Джонсон отметил, что вернулся в обычную палату из реанимации только благодаря медикам. После лечения у него усилилось желание прекратить страдания других людей.

К слову, его невеста Кэрри Симондс сообщила, что назвала своего мальчика Уилфредом Лоури Николасом Джонсоном.

Уилфред выбрали в честь дедушки Бориса, имя Лоури – в честь ее деда. На имени Николас остановились в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта. Сын Бориса Джонсона родился 29 апреля.

Ранее Факты ICTV писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 12 апреля выписался из больницы после лечения от коронавируса, в понедельник, 27 апреля, вышел на работу.