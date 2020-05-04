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На боротьбу з Covid-19 Велика Британія виділить понад €440 млн

На боротьбу з коронавірусом Велика Британія виділить 388 млн фунтів стерлінгів (приблизно €441 млн).

Кошти будуть спрямовані в рамках конференції донорів.

У канцелярії британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона уточнили, що кошти підуть на розробку вакцини і проведення тестів на коронавірус.

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Раніше Джонсон зазначив, що повернувся в звичайну палату з реанімації тільки завдяки медикам. Після лікування у нього посилилося бажання припинити страждання інших людей.

Прем’єр-міністр розповів, що в лікарні спостерігав різні випадки перебігу хвороби. Він бачив, що йому стає гірше і ліків від коронавірусу немає.

Джерело: DW

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