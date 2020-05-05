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Факты / Мир

Коронавирус в США: рабочей группе по Covid-19 запретили давать показания

В Конгрессе США Белый дом запретил членам своей рабочей группы по коронавирусу давать показания.

В слушаниях в Конгрессе в мае члены целевой группы и ключевые депутаты не будут принимать участия.

— На данный момент нам нужно, чтобы все были на местах и чтобы работа по реагированию на коронавирус была в приоритете, — говорится в сообщении.

К слову, США занимает первое место по количеству инфицированных коронавирусом. В стране зафиксировали 1 180 634 случая.

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На втором месте оказалась Испания, где заболели 218 011 человек. Третью позицию по количеству случаев занимает Италия. Там зафиксировали 211 938 случаев Covid-19.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в США от коронавируса может умереть до 100 тыс. человек.

Источник: The Hill

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