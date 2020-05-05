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Nike подарит 30 тыс. пар обуви медикам, противодействующим Covid-19

Компания Nike раздаст более 30 тыс. пар спортивной обуви для медицинских работников в США и Европе, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Nike подарит модель кроссовок Air Zoom Pulse, разработанную специально для медработников.

Инициативу поддержали многие американские спортсмены: таким образом они решили поблагодарить медиков за смелую борьбу с пандемией.

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— Мы пожертвуем 30 тыс. пар обуви для системы здравоохранения и больниц в Чикаго, Лос-Анджелесе, Мемфисе, Нью-Йорке, а также в Управление по вопросам здоровья ветеранов.

Еще 2,5 тыс. пар будут направлены в больницы в Европе, в частности в Барселону, Берлин, Лондон, Милан, Париж и Бельгию — говорится в сообщении.

Напомним, основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом, что составляет почти треть всех его доходов.

Источник: Nike

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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