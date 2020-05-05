За репортаж про вбивство в Україні та статті про Путіна: NYT отримала Пулітцерівську премію

У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії 2020 року – серед них співробітники видання The New York Times, які зробили серію з 8 матеріалів про режим президента Росії Володимира Путіна.

Нагороду The New York Times отримала у номінації Міжнародний репортаж за матеріали про ймовірне втручання Росії у справи інших країн, зокрема Африки, Європи та Близького Сходу.

Серед восьми матеріалів є репортаж з України – про вбивство українського військового Івана Мамчура у 2016 році на замовлення Федеральної служби безпеки Росії у Рівному.

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Також у серію входять матеріали про отруєння болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева, про інтереси Росії у конфлікті у Лівії та Центрально-Африканській республіці, а також бомбардування російською авіацією лікарень у Сирії.

Нагадаємо, Пулітцерівська премія – це одна з найпрестижніших нагород у США у сфері літератури, журналістики, музики й театру.

Джерело: The Pulitzer Prizes