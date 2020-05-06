Росія увійшла до топ-5 країн за кількістю хворих на коронавірус

У Росії нарахували більше 165 тис. хворих на коронавірус.

Країна увійшла до топ-5 країн за кількістю заражень Covid-19.

За останню добу в Росії виявлено 10 559 нових випадків коронавірусу у 82 регіонах. Померло 86 осіб, одужало та виписані із лікарень – 1 462.

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За весь період зафіксовано 1 537 летальних випадків, одужало 21 327 осіб.

Найбільше хворих у Москві – 5 858 випадків.

За даними Університету Джонса Гопкінса, анти-лідерами є:

США – 1,2 млн осіб;

Іспанія – 219 тис.;

Італія – 213 тис.;

Велика Британія – 196 тис.

Як повідомляли Факти ICTV, через коронавірус у Росії вже третій лікар викинувся з вікна.

Двоє медиків померли, один залишається у важкому стані.

Джерело: МОЗ РФ