Эстония объявила о начале экономического кризиса

В Эстонии начался экономический кризис, об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме.
Он отметил, что теперь вопрос заключается в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране.
— Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.
Предприятия, финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать, — сказал Хельме.
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По его словам, такой плохой видимости, как сейчас в экономике, в Европе никогда не было.
— Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте — двух недель.
Первый вывод — такой плохой видимости, как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца, — сказал Хельме.
Он добавил, что западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
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Источник: ERR