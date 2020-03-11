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Факты / Мир

Эстония объявила о начале экономического кризиса

В Эстонии начался экономический кризис, об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме.

Он отметил, что теперь вопрос заключается в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране.

— Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение.

Предприятия, финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать, — сказал Хельме.

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По его словам, такой плохой видимости, как сейчас в экономике, в Европе никогда не было.

— Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте — двух недель.

Первый вывод — такой плохой видимости, как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца, — сказал Хельме.

Он добавил, что западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

К слову, Факты ICTV писали, что ждет украинскую политику в 2020 году.

Источник: ERR

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