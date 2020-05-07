Коронавирусом заболел личный стюард Трампа

Инфицированного коронавирусом обнаружили в окружении президента США Дональда Трампа.

Заболел служащий военно-морского флота, который исполняет роль личного стюарда главы Белого дома.

Стюарды выполняют в Белом доме различные функции, в том числе отвечают за питание президента и оказывают услуги камердинера.

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После того, как Трамп узнал об этом, он с вице-президентом сдал тесты на коронавирус, они показали отрицательный результат.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался от своего заявления о том, что вакцину против коронавируса разработают до конца года.