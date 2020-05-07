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Факты / Мир

Южная Корея оштрафует Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на $65 млн

Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи взыщет штраф из представительств Mercedes-Benz, Nissan и Porsch за подделку документов о выбросах.

В правительстве Южной Кореи заявили, что оштрафуют Mercedes-Benz за подделку данных по выбросам в дизельных авто на $63,4 млн.

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Корейские отделы Nissan и Porsche оштрафуют на сумму $ 736 тыс. и $ 818 тыс. соответственно.

К слову, Эндрю Уэлфл из британского Манчестерского университета заявил, что футбольные организации и команды должны бороться с изменением климата — ограничивать авиаперелеты и искать альтернативные методы перемещения в пространстве для своих игроков с целью сокращения выбросов CO2.

Источник: Yonhap

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