Міністерство захисту довкілля Південної Кореї стягне штраф з представництв Mercedes-Benz, Nissan та Porsch за підробку документів про викидів.

В уряді Південної Кореї заявили, що оштрафують Mercedes-Benz за підробку даних щодо викидів у дизельних авто на $63,4 млн.

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Корейські відділи Nissan і Porsche оштрафують на суму $736 тис. та $818 тис. відповідно.

До слова, Ендрю Велфл з британського Манчестерського університету заявив, що футбольні організації та команди повинні боротися зі зміною клімату – обмежувати авіаперельоти та знаходити альтернативні методи переміщення в просторі для своїх гравців з метою скорочення викидів CO2.

Джерело: Yonhap