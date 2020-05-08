Трампа ежедневно будут тестировать на Сovid-19

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс ежедневно будут сдавать тесты на коронавирус.

Соответствующее решение было принято после того, как Covid-19 обнаружили у личного помощника Трампа.

Сам Трамп отметил, что мало общался с инфицированным помощником.

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Кроме того, ни Трамп, ни Пенс не носили защитные маски во время публичных мероприятий.

Ранее Факты ICTV писали, что инфицированного коронавирусом обнаружили в окружении президента США Дональда Трампа. Заболел служащий военно-морского флота, который исполняет роль личного стюарда главы Белого дома.