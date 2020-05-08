Трампа щодня тестуватимуть на Сovid-19

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Майк Пенс щодня здаватимуть тести на коронавірус.

Відповідне рішення ухвалили після того, як Covid-19 виявили в особистого помічника Трампа.

Сам Трамп зазначив, що мало спілкувався з інфікованим помічником.

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Крім того, ні Трамп, ні Пенс не носили захисні маски під час публічних заходів.

Раніше Факти ICTV писали, що інфікованого коронавірусом виявили в оточенні президента США Дональда Трампа. Захворів службовець військово-морського флоту, який виконує роль особистого стюарда глави Білого дому.