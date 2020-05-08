ВОЗ не уверена, что Covid-19 распространился с рынка в Ухане

Всемирная организация здравоохранения не имеет подтвержденной информации, что именно рынок в китайском городе Ухань был источником распространения коронавируса Covid-19. Вирус туда могли занести.

Об этом 8 мая на пресс конференции в Женеве сказал эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Он признал, что рынок сыграл роль в распространении коронавируса, но не взялся утверждать, что он был источником распространения.

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— Этот рынок точно играл какую-то роль (в распространении коронавируса, — Ред.) — или как источник вспышки, или во время ее распространение. Но мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки, — сказал эксперт.

Эмбарек не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, и впоследствии она распространилась среди населения.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Китай не допускает ВОЗ к расследованию относительно коронавируса.