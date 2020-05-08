ВООЗ не впевнена, що Covid-19 поширився з ринку в Ухані

Всесвітня організація охорони здоров’я не має підтвердженої інформації, що саме ринок в китайському місті Ухань був джерелом поширення коронавірусу Covid-19. Вони вважають, що вірус туди могли занести.

Про це 8 травня на пресконференції в Женеві сказав експерт ВООЗ із зоонозних інфекцій і продовольчої безпеки Пітер Бен Ембарек.

Він визнав, що ринок відіграв роль в поширенні коронавірусу, але не взявся стверджувати про те, що він був джерелом спалаху.

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– Цей ринок точно грав якусь роль (в поширенні коронавірусу) – або як джерело спалаху, або під час її поширення. Але ми не знаємо напевно, чи був він джерелом спалаху, – сказав експерт.

Ембарек не виключив, що хтось із покупців або продавців міг занести інфекцію на ринок, і згодом вона поширилася серед населення.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Китай не допускає ВООЗ до розслідування щодо коронавірусу.