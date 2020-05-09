В Польше по состоянию на 9 мая 2020 года 102 996 человек находятся на карантине.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

— 2 768 пациентов госпитализированы из-за коронавируса, а 17 155 — находятся под санитарно-эпидемиологическим надзором, — говорится в сообщении.

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Кроме того, министерство сообщило, что в стране от коронавируса уже выздоровели 5 437 человек.

Напомним, ранее мы писали, что в конце апреля в Польше начали фиксировать меньшее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Общая динамика заболеваемости вирусом в стране пошла на спад по сравнению с мартом и апрелем.

Источник: Министерство здравоохранения Польши