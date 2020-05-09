У Польщі станом на 9 травня 2020 року 102 996 осіб перебувають на карантині.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я країни.

– 2 768 пацієнтів госпіталізовані через коронавірус, а 17 155 – перебувають під санітарно-епідеміологічним наглядом, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, міністерство повідомило, що у країні від коронавірусу вже одужали 5 437 людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наприкінці квітня у Польщі почали фіксувати меншу кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Загальна динаміка захворюваності на вірус у країні пішла на спад у порівнянні з березнем та квітнем.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Польщі