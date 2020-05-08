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Факты / Мир

Коронавирус исчезнет, даже если вакцины не будет — Трамп

Человечество рано или поздно победит Covid-19, даже если не удастся создать вакцину от коронавируса.

Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

— Он исчезнет, даже если вакцины не будет, — сказал американский лидер.

Трамп не исключил новой вспышки коронавируса нынешней осенью, но заверил, что США будут готовы ее погасить.

Президент также сообщил, что у многих компаний очень успешно идет работа над созданием вакцины.

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Вместе с тем, он напомнил, что существуют и заболевания, против которых вакцину создать не удалось.

Напомним, Трамп отказался от своего заявления о том, что вакцину против коронавируса разработают до конца года.

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