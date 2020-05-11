В Крыму будут выдавать жилье силовикам, которые после оккупации перешли на сторону РФ

Владимир Путин распорядился подготовить указ, предусматривающий выдачу жилья лицам, которые до оккупации Россией Крыма работали в украинских правоохранительных органах полуострова, а затем приняли российское гражданство.

Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Поручение Путин дал после встречи с “представителями общественности Крыма и Севастополя”.

Жильем хотят обеспечить тех, кто находится в трудном положении.

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— Проект указа предусматривает решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан РФ, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и Севастополе.

Также жилье будут выдавать тем, кто нуждается в нем по месту службы до 18 марта 2014 года, — говорится на сайте Кремля.