На коронавирус протестируют всех жителей китайского Уханя

Власти китайского города Ухань распорядились провести тестирование всех жителей Уханя на Covid-19.

В течение следующих 10 дней медики проведут тестирование с использованием нуклеиновых кислот.

Отмечается, что причиной стали новые случаи заражения и осложнения, вызванные коронавирусом.

Читайте: Врачи, которые боролись с Covid-19 в Ухане, дали советы медикам из Украины

Как сообщил местный комитет здравоохранения, по состоянию на 12 мая в Ухане зарегистрировано шесть активных случаев Covid-19, а еще 615 человек находятся под наблюдением медиков.

Китайские вирусологи прогнозировали опасность инфицированных людей без симптомов болезни, поскольку они могут стать главной причиной новой вспышки коронавируса.

Напомним, Факты ICTV публиковали сюжет о том, какова вероятность искусственного происхождения коронавируса и его разработка в лаборатории в Ухане, и что скрывал Китай задолго до объявления пандемии.

Источник: Pengpai