На коронавирус протестируют всех жителей китайского Уханя

Власти китайского города Ухань распорядились провести тестирование всех жителей Уханя на Covid-19.
В течение следующих 10 дней медики проведут тестирование с использованием нуклеиновых кислот.
Отмечается, что причиной стали новые случаи заражения и осложнения, вызванные коронавирусом.
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Как сообщил местный комитет здравоохранения, по состоянию на 12 мая в Ухане зарегистрировано шесть активных случаев Covid-19, а еще 615 человек находятся под наблюдением медиков.
Китайские вирусологи прогнозировали опасность инфицированных людей без симптомов болезни, поскольку они могут стать главной причиной новой вспышки коронавируса.
Напомним, Факты ICTV публиковали сюжет о том, какова вероятность искусственного происхождения коронавируса и его разработка в лаборатории в Ухане, и что скрывал Китай задолго до объявления пандемии.
Источник: Pengpai