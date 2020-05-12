На коронавірус протестують усіх жителів китайського Уханя

Влада китайського міста Ухань розпорядилася провести тестування усіх жителів Уханя на Covid-19.

Протягом наступних 10 днів медики проведуть тестування з використанням нуклеїнових кислот.

Зазначається, що причиною стали нові випадки зараження та ускладнення, спричиненікоронавірусом.

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Як повідомляє місцевий комітет охорони здоров’я, станом на 12 травня в Ухані зареєстровано шість активних випадків Covid-19, а ще 615 осіб перебувають під наглядом медиків.

Китайські вірусологи прогнозували небезпеку інфікованих людей без жодних симптомів хвороби, оскільки вони можуть стати головною причиною нового спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували сюжет про те, якою є ймовірність штучного походження коронавірусу та його розробка в лабораторії в Ухані, і що приховував Китай задовго до оголошення пандемії.

Джерело: Pengpai