НАТО готовится к длительным последствиям пандемии

Североатлантический альянс готовится к долгосрочным последствиям пандемии Covid-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.

Во время видеоконференции министров обороны стран ЕС и генсека НАТО Йенса Столтенберга стороны обсудили последствия пандемии на безопасность в мире и усилия обеих организаций по борьбе с вирусом.

Столтенберг отметил, что проблемы безопасности не уменьшились из-за коронавируса. По его словам, на фоне пандемии потенциальные противники будут пытаться проверить решительность НАТО.

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— Поскольку НАТО реагирует на эту пандемию, мы также готовимся к долгосрочным последствиям Covid-19 и работаем над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость, — говорится в сообщении.

В конце апреля послы стран НАТО провели закрытую встречу с главой альянса Йенсом Столтенбергом, на которой решили начать подготовку ко второй волне вспышки коронавируса осенью.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 375 человек.

Источник: НАТО