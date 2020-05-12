НАТО готується до тривалих наслідків пандемії

Північноатлантичний альянс готується до довгострокових наслідків пандемії Covid-19 і працює над тим, аби допомогти союзникам підвищити їх стійкість.

Під час відеоконференції міністрів оборони країн ЄС та генсека НАТО Єнса Столтенберга сторони обговорили наслідки пандемії на безпеку у світі і зусилля обох організацій щодо боротьби з вірусом.

Столтенберг наголосив, що проблеми безпеки не зменшилися через коронавірус. За його словами, на тлі пандемії потенційні супротивники будуть намагатися перевірити рішучість НАТО.

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– Оскільки НАТО реагує на цю пандемію, ми також готуємось до довгострокових наслідків Covid-19 і працюємо над тим, аби допомогти союзникам підвищити їх стійкість, – йдеться в повідомленні.

У кінці квітня посли країн НАТО провели закриту зустріч з главою Альянсу Єнсом Столтенбергом, на якій вирішили розпочати підготовку до другої хвилі спалаху коронавірусу восени.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксували 16 023 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 375 людей.

Джерело: НАТО