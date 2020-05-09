Запрещенная символика и хулиганство: как прошло 9 мая в Украине

9 мая в Украине мероприятия, приуроченные ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, прошли спокойно и без инцидентов.

По всей стране правоохранители составили девять админпротоколов за нарушение карантина и хулиганские действия, а также открыли одно уголовное производство за использование запрещенной символики.

— Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано, полиция обеспечивает публичную безопасность и карантинные ограничения, — рассказали в Нацполиции.

Читайте: В Одессе на Аллее Славы полиция задержала одного нарушителя

Четыре нарушения правил карантина зафиксировали в Киеве и одно в Херсонской области. Еще четыре документа составили за хулиганство в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве.

Запрещенную символику использовали во время автопробега в Путивле Сумской области. Полиция внесла информацию о случае в ЕРДР по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда тоталитарных режимов).

Напомним, ранее мы писали, что народный депутат Нестор Шуфрич предложил парламенту отменить запрет на георгиевскую ленту в Украине.