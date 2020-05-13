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Факты / Мир

Франция готовится к возможному возвращению жесткой изоляции

Гипотеза возвращения Франции к жесткой изоляции обсуждалась на заседании совета министров, где присутствовал президент страны Эммануэль Макрон.

Представитель правительства Сибет Ндиай сообщила, что оценивая ситуацию на третий день с начала выхода страны из изоляции, президент не спешит называть это победой, но считает выбранный путь правильным.

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Однако Макрон подчеркнул, что власти нужно приготовиться к трем возможным моментам, когда может возникнуть необходимость прибегнуть к повторной изоляции.

  • Первая такая вероятность может появиться в конце мая-начале июня после длинных выходных католического праздника Пятидесятницы.
  • Вторым тревожным периодом является предстоящий сезон отпусков и ожидаемые поездки французов за границу.
  • Третий момент не очерчены время — это внезапная деградация эпидемиологической обстановки.

По словам Ндиай, президент Макрон призвал правительство вооружиться на случай такой перспективы.

К слову, из-за коронавируса французы могут не поехать отдыхать за границу или в другие страны ЕС во время летних отпусков.

По словам президента страны Эммануэля Макрон, говорить о восстановлении туризма во Франции пока рано.

Источник: BFMTV

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