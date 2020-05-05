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Факты / Мир

Франция может ограничить летний туризм из-за Covid-19

Из-за коронавируса французы вряд ли поедут отдыхать за границу или в другие страны ЕС во время летних отпусков.

По словам президента страны Эммануэля Макрон, говорить о восстановлении туризма во Франции пока рано.

— Мы не выиграли битву с вирусом, мы замедлили его. Сейчас рано говорить, будут ли у нас отпуска этим летом, — прокомментировал Макрон.

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Макрон рассказал о намерении ограничивать крупные международные путешествия, из-за чего и граждане других стран не смогут посетить Францию.

В то же время президент страны прогнозирует усиление мер, если распространение коронавируса во Франции не удастся остановить.

Напомним, 4 мая 2020 года во Франции обнаружили 135 летальных случаев среди больных коронавирусом, что является самым низким показателем с 22 марта.

Источник: BFM-TV

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