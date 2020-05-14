Трамп призвал губернаторов штатов открыть школы

Президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты возобновились после карантина из-за коронавируса, если у них не открыты школы.

Об этом он заявил на встрече с губернаторами Колорадо и Северной Дакоты.

Трамп призвал губернаторов работать над тем, чтобы открыть школы.

— Думаю, они однозначно должны открыть школы. Молодые люди очень мало склонны к этому (коронавирусу, — Ред.), — сказал он.

По словам Трампа, окончательное решение остается за главами штатов.

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В то же время он признал, что сотрудники школ определенного возраста, которые могут иметь обоснованные опасения в связи с коронавирусом, могут выйти на работу позже.

Сейчас школы закрыты из-за пандемии. Школьники переведены на дистанционное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлен до конца учебного года.

К слову, Германия хочет ослабить карантин — откроют магазины, школы, салоны красоты.