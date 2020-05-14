PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Трамп призвал губернаторов штатов открыть школы

Президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты возобновились после карантина из-за коронавируса, если у них не открыты школы.

Об этом он заявил на встрече с губернаторами Колорадо и Северной Дакоты.

Трамп призвал губернаторов работать над тем, чтобы открыть школы.

— Думаю, они однозначно должны открыть школы. Молодые люди очень мало склонны к этому (коронавирусу, — Ред.), — сказал он.

По словам Трампа, окончательное решение остается за главами штатов.

Читайте: Образование во время карантина: как проходит обучение в разных странах мира

В то же время он признал, что сотрудники школ определенного возраста, которые могут иметь обоснованные опасения в связи с коронавирусом, могут выйти на работу позже.

Сейчас школы закрыты из-за пандемии. Школьники переведены на дистанционное обучение. Во многих штатах этот режим уже продлен до конца учебного года.

К слову, Германия хочет ослабить карантин — откроют магазины, школы, салоны красоты.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка