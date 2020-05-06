Правительство Германии договорилось о мерах относительно ослабления карантина накануне переговоров с главами федеральных земель.

Ангела Меркель и главы правительств 16 земель должны провести телефонную конференцию 6 мая, во время которой будут принимать общее смягчение ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно решению, федеральное правительство Германии хочет сохранить запрет на крупные публичные мероприятия, включая фестивали и спортивные соревнования, по меньшей мере до конца августа 2020 года.

Читайте: Вероятно, мир столкнется со второй и третьей волнами коронавируса — Институт Роберта Коха

Также поддерживается открытие всех магазинов на всей территории страны, однако со строгими правилами гигиены и социального дистанцирования.

Правительство Ангелы Меркель предполагает, что все школьники будут возвращаться к обучению в школах поэтапно до летних каникул со строгими инструкциями по обеспечению безопасности детей.

Также известно, что правительство должно принять возвращение профессиональных футбольных игр в Бундеслиге и второй Бундеслиге, которым будет предшествовать двухнедельный карантин, возможно, тренировочный сбор.

Ответственность за смягчение карантинных мероприятий Германия хочет передать региональным правительствам федеральных земель, которые самостоятельно будут решать, когда и как ослаблять ограничения в таких сферах: образование; рестораны, бары, гостиницы; косметические студии, салоны красоты; театры и концертные залы, спортивные залы, бассейны и т. д.

Однако в этом проекте указано, что в случае превышения количества больных коронавирусом, а именно более 50 инфицированных на 100 тыс. жителей в течение семи дней, карантин должны усилить повторно.

Ранее Факты ICTV сообщали, что 5 мая около 180 украинских заробитчан вылетели в Германию из аэропорта Борисполь.

Источник: DPA