У Фінляндії під час карантину стрімко зросло споживання алкоголю

Продаж алкогольних напоїв у Фінляндії у квітні зріс на 23% порівняно з тим самим періодом минулого року.

Фінська національна монополія роздрібної торгівлі алкогольними напоями Alko повідомила, що продаж рожевого вина зріс на 40% у квітні, а червоного і білого на 35% і 28% відповідно.

Статистичні дані показують, що закриття через карантин барів, ресторанів, кафе і нічних клубів не зменшило споживання алкоголю.

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Загалом, покупці зараз шукають товари в інтернеті, а квітневі онлайн-продаж зріс на 110% порівнянно з минулим роком.

В ЄС, Норвегії та Швейцарії люди від 15 років і старше споживають в середньому 11,3 літра алкоголю на рік.

У Фінляндії середній показник трохи знизився до 10 літрів на рік.

Нагадаємо, у ВООЗ зазначили, що вживання алкогольних напоїв не захищає від зараження коронавірусом.

Джерело: Euractiv