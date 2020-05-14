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Факты / Мир

В США из-за коронавируса 27 млн человек могут лишиться медстраховки

В США из-за потери работы в связи с коронавирусом могут остаться без медицинского страхования 27 млн человек.

Большинство сотрудников в США застрахованы через работодателя, однако после потери работы страховой договор может быть недействительным.

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По словам экспертов, на государственную помощь смогут надеяться только 21 млн безработных.

Сейчас США занимает первую позицию по количеству инфицированных коронавирусом. В стране зафиксировали 1 390 746 случаев Covid-19.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты возобновились после карантина из-за коронавируса, если у них не открыты школы.

Источник: CNN

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