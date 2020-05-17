На восстановление мировой экономики после Covid-19 может понадобиться три года — МВФ

Мировой экономике может понадобиться три года, чтобы восстановиться от последствий пандемии Covid-19.
Об этом сообщила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева.
Она отметила, что мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.
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По словам Кристалины Георгиевой, самый большой шок для экономики уже случился. В марте 170 стран показали экономическое падение.
В частности, в первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой вред нанес карантин для малого и среднего бизнеса в Украине.