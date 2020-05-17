На відновлення світової економіки після Covid-19 може знадобитися три роки – МВФ

Світовій економіці може знадобитися три роки, щоб відновитися від наслідків пандемії Covid-19.

Про це повідомила директор-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва.

Вона зазначила, що світова економіка вийде на докризовий рівень в 2023 році.

Читайте: У 2020 ВВП України впаде на 5% – Смолій

За словами Кристаліни Георгієвої, найбільший шок для економіки вже відбувся. У березні 170 країн показали економічне падіння.

Зокрема, у першому кварталі США та Європа зареєстрували різке зниження економіки. В Україні падіння в першому кварталі становило 1,2%.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якої шкоди завдав карантин для малого та середнього бізнесу в Україні.