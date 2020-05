Очень хорошие новости: Трамп о снижении количества больных Covid-19

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном снижении количества зараженных коронавирусом на территории страны.

Об этом он написал у себя в Twitter.

The number of Coronavirus cases is strongly trending downward throughout the United States, with few exceptions. Very good news, indeed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020