Жители микрорайона Березовый в Иркутской области России обратились к российскому диктатору Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой содействовать финансированию местной школы со стороны Китая.

Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

“Готовы учить китайский”

По словам местных жителей, школу в микрорайоне обещали построить еще до 2021 года, однако строительство фактически остановилось. Несмотря на визиты губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, объект на данный момент готов лишь примерно на 20%.

Из-за отсутствия учебного заведения дети вынуждены ездить в соседние населенные пункты. Также жители заявляют об остром дефиците детских садов, а строительство одного из них заморозили еще два года назад из-за нехватки финансирования.

В обращении граждане отметили, что в течение последних пяти лет неоднократно писали федеральным властям с просьбой решить проблему.

Жители Березового предложили российским властям обратиться к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой профинансировать строительство школы.

— Если Россия не может построить школу в нашем микрорайоне, просим Сергея Лаврова обратиться к Си Цзиньпину по поводу финансирования этого проекта. Мы готовы начать изучать китайский язык, — говорится в обращении.

Авторы заявления также намекнули на приоритеты российских властей, упомянув строительство новых станций метро в Москве и школ в Таджикистане.

Российский телеканал Вот Так сообщает, что в Березовом на 40 тысяч жителей в школах имеется всего 2,5 тысячи мест. Новая школа, которую требуют достроить жители Березового, рассчитана на 1,5 тысячи учеников.

Российский город Иркутск расположен на обоих берегах реки Ангара, впадающей в Байкал. Южная часть региона находится недалеко от границы с Монголией.

Напомним, что 19-20 мая Владимир Путин находится с официальным визитом в Китае, где уже провел переговоры с Си Цзиньпином о стратегическом партнерстве между странами.

