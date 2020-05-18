Испания готовится открыть границы для туристов в конце июня

Испания может позволить иностранным туристам въезжать на территорию страны уже в конце июня. Параллельно власти планируют восстановить внутренние поездки.

Об этом заявил министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос.

— Только испанцы смогут путешествовать между регионами, иностранцы смогут посетить Испанию, — сообщил Хосе Луис Абалос.

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Страна спешит восстановить туристическую сферу, ведь на нее приходится более 12% ВВП.

Напомним, ранее мы писали, что в Испании на месяц ввели дополнительные требования для граждан, пересекающих границу страны. С 16 мая въезд позволили только медикам, сотрудникам домов престарелых, дипломатам и жителям приграничных регионов других стран, работающих в Испании. Такие меры продлятся до 15 июня.

Источник: Mirror