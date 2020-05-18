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Іспанія готується відкрити кордони для туристів наприкінці червня

Іспанія може дозволити іноземним туристам в’їжджати на територію країни уже наприкінці червня. Паралельно влада планує відновити внутрішні поїздки.

Про це заявив міністр транспорту Іспанії Хосе Луїс Абалос.

– Щойно іспанці зможуть подорожувати між регіонами, іноземці зможуть відвідати Іспанію, – повідомив Хосе Луїс Абалос.

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Країна поспішає відновити туристичну сферу, адже на неї припадає понад 12% ВВП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Іспанії на місяць ввели додаткові вимоги для громадян, які перетинають кордон країни. З 16 травня в’їзд дозволили лише медикам, співробітникам будинків престарілих, дипломатам та жителям прикордонних регіонів інших країн, які працюють в Іспанії. Такі заходи триватимуть до 15 червня.

Джерело: Mirror

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