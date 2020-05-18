В России за последние сутки зарегистрировано 8 926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе и 91 летальный исход.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве — 3 238 человек. На втором месте Подмосковье — 921 заболевший. На третьем — Санкт-Петербург с 425 пациентами.

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Всего в стране инфицированы 290 678 человек в 85 регионах. Общее число летальных исходов выросло до 2 722. Выздоровели — 70 209 человек.

На данный момент Россия — вторая страна в мире по количеству больных.

К слову, в России признали, что фиксируют только те случаи смерти, которые осуществлялись путем посмертного вскрытия после осложнений от коронавируса.