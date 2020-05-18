PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

У Росії за добу майже 9 тис. хворих на коронавірус

У Росії за останню добу зареєстровано 8 926 нових випадків зараження коронавірусом у 81 регіоні та 91 летальний випадок.

Про це повідомляє оперативний штаб з боротьби з коронавірусом.

Найбільше нових випадків зараження виявлено в Москві – 3 238 осіб. На другому місці Підмосков’є – 921 хворий. На третьому – Санкт-Петербург з 425 пацієнтами.

Читайте: Коронавірус в світі: кількість хворих на 18 травня

Всього в країні інфіковані 290 678 осіб в 85 регіонах. Загальна кількість летальних випадків зросла до 2 722. Одужали – 70 209 осіб.

Наразі Росія – друга країна у світі за кількістю хворих.

До слова, в Росії визнали, що фіксують лише ті випадки смерті, які здійснювалися шляхом посмертного розтину після ускладнень від коронавірусу.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх