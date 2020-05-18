У Росії за останню добу зареєстровано 8 926 нових випадків зараження коронавірусом у 81 регіоні та 91 летальний випадок.

Про це повідомляє оперативний штаб з боротьби з коронавірусом.

Найбільше нових випадків зараження виявлено в Москві – 3 238 осіб. На другому місці Підмосков’є – 921 хворий. На третьому – Санкт-Петербург з 425 пацієнтами.

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Всього в країні інфіковані 290 678 осіб в 85 регіонах. Загальна кількість летальних випадків зросла до 2 722. Одужали – 70 209 осіб.

Наразі Росія – друга країна у світі за кількістю хворих.

До слова, в Росії визнали, що фіксують лише ті випадки смерті, які здійснювалися шляхом посмертного розтину після ускладнень від коронавірусу.