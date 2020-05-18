Макрон раскритиковал страны ЕС из-за закрытия границ в условиях пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал страны Европейского Союза из-за полного закрытия границ в условиях пандемии Covid-19.

Он считает, что такое решение портит репутацию ЕС.

— Франция и Германия ввели ограничения на пересечение границ в рамках ЕС, но не запретили перемещаться лицам, которые работают в других странах, — отметил Макрон.

Речь идет и о разрешении пересечения транспортных средств, перевозящих товары, в том числе медикаменты и продукты.

Читайте: Из-за карантина в Италии и Франции граждан призывают не ехать на отдых в другие страны

Макрон подчеркнул, что хотя Франция и Германия жестко закрыли внешние границы ЕС, но внутри Евросоюза остаются открытыми. Некоторые европейские страны не отреагировали так же и закрыли свои границы с соседями.

Французский президент призвал страны ЕС к гуманному отношению, как в Германии, Швейцарии, Люксембурге или Австрии, которые приняли на лечение около 200 французских пациентов.

К слову, из-за коронавируса французы могут не поехать отдыхать за границу или в другие страны ЕС во время летних отпусков.

По словам президента страны Эммануэля Макрон, говорить о восстановлении туризма во Франции пока рано.