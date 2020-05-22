Австрія має намір приймати туристів з країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

Про відкриття кордонів в червні вже є угода з Німеччиною, Швейцарією та Ліхтенштейном.

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За словами Курца, громадяни країн, де сприятлива обстановка з Covid-19, можуть розраховувати на літню відпустку в Австрії.

До речі, в Австрії зафіксовано 16 404 випадки коронавірусу. Від хвороби померли 633 людини. Одужати від коронавірусу змогла 14 951 особа.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував країни Європейського Союзу через повне закриття кордонів в умовах пандемії Covid-19.

Джерело: Associated Press