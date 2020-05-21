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Факты / Мир

Точно не социальная дистанция! Пара занялась сексом на платформе метро

В сети появилась видеозапись с парой молодых людей, которые решили заняться сексом на платформе метро в Нью-Йорке.

Парень и девушка явно нарушили правило о социальном дистанцировании во время карантина, когда занимались неприличным делом на глазах у очевидцев.

При этом защитные маски любовники надеть не забыли.

Точно не социальная дистанция! Пара занялась сексом на платформе метро

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Из-за вспышки коронавируса, которая заразила 354 тыс. человек и убила более 23 тыс. в штате Нью-Йорк, местные власти усилили меры безопасности.

Напомним, американский магазин секс-игрушек пожертвовал свой запас медицинских товаров местным больницам.

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